В Нью-Йорке 12 человек заразились болезнью легионеров

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Пять человек остаются госпитализированными, а еще семерых выпустили из больниц после лечения болезни, говорится в заявлении Департамента здравоохранения Нью-Йорка. Случаи болезни легионеров были зарегистрированы в Флашинге, Квинсе, а возраст пациентов варьировался от 30 до 80 лет. Должностные лица здравоохранения расследуют еще два случая, в попытке определить связаны ли они с уже известными. О смертях пока не сообщалось.
«В настоящее время мы находимся в процессе исследования источника заболевания и сотрудничаем с владельцами зданий в этом районе, чтобы быстро протестировать и очистить градирни», - говорит Мэри Бассетт (Mary Bassett), комиссар по вопросам здравоохранения города. Доктора призвали жителей, которые испытывают такие симптомы, как лихорадка, кашель, озноб и боль в мышцах, немедленно обратиться в больницу.
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