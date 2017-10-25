В Нью-Йорке 12 человек заразились болезнью легионеров

25 октября 2017 года, 19:31

Фото: AmericaRU.com

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В Нью-Йорке, по меньшей мере, дюжина людей заразилась болезнью легионеров, что побудило должностные лица начать расследование до того, как проблема перерастет во смертельную вспышку.Пять человек остаются госпитализированными, а еще семерых выпустили из больниц после лечения болезни, говорится в заявлении Департамента здравоохранения Нью-Йорка. Случаи болезни легионеров были зарегистрированы в Флашинге, Квинсе, а возраст пациентов варьировался от 30 до 80 лет. Должностные лица здравоохранения расследуют еще два случая, в попытке определить связаны ли они с уже известными. О смертях пока не сообщалось.«В настоящее время мы находимся в процессе исследования источника заболевания и сотрудничаем с владельцами зданий в этом районе, чтобы быстро протестировать и очистить градирни», - говорит Мэри Бассетт (Mary Bassett), комиссар по вопросам здравоохранения города. Доктора призвали жителей, которые испытывают такие симптомы, как лихорадка, кашель, озноб и боль в мышцах, немедленно обратиться в больницу.