Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:38 pm | Чикаго 2:38 pm | Сан-Франциско 12:38 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые рассказали, как лучше всего мыть яблоки
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые рассказали, как лучше всего мыть яблоки


Ученые рассказали, как лучше всего мыть яблоки
Фото: AmericaRU.com
Как вы моете яблоки, прежде чем съесть их? Под проточной водой или просто вытираете их рукавом? Как бы то ни было, высока вероятность того, что вы делаете это неправильно.

Если яблоки не являются органическими, то, скорее всего, они были обработаны инсектицидами. Агентство по охране окружающей среды США требует, чтобы фрукты тщательно промывали раствором гипохлорита натрия в течение двух минут перед тем, как они попадут на прилавки. Хотя это избавляет от бактерий и грязи, но не смывает пестициды, отмечает Лили Хэ (Lili He), химик Университета Массачусетса.

Исследователи нанесли на яблоки наиболее популярные инсектициды, а затем одни яблоки помыли в воде, вторые - в растворе 1-процентной пищевой соды, а третьи окунули в раствор гипохлорита натрия. Они обнаружили, что через две минуты пищевая сода удалила больше пестицидов, чем два других метода. Раствор пищевой соды очистил весь инсектицид с яблока через 15 минут. Тем не менее, к этому моменту небольшое количество пестицида просочилось через кожуру яблока, поэтому даже тщательное мытье фруктов не будет препятствовать низкому уровню химического воздействия на человеческий организм.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118671
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus