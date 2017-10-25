Ученые рассказали, как лучше всего мыть яблоки

25 октября 2017 года, 19:03

Фото: AmericaRU.com

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Как вы моете яблоки, прежде чем съесть их? Под проточной водой или просто вытираете их рукавом? Как бы то ни было, высока вероятность того, что вы делаете это неправильно.Если яблоки не являются органическими, то, скорее всего, они были обработаны инсектицидами. Агентство по охране окружающей среды США требует, чтобы фрукты тщательно промывали раствором гипохлорита натрия в течение двух минут перед тем, как они попадут на прилавки. Хотя это избавляет от бактерий и грязи, но не смывает пестициды, отмечает Лили Хэ (Lili He), химик Университета Массачусетса.Исследователи нанесли на яблоки наиболее популярные инсектициды, а затем одни яблоки помыли в воде, вторые - в растворе 1-процентной пищевой соды, а третьи окунули в раствор гипохлорита натрия. Они обнаружили, что через две минуты пищевая сода удалила больше пестицидов, чем два других метода. Раствор пищевой соды очистил весь инсектицид с яблока через 15 минут. Тем не менее, к этому моменту небольшое количество пестицида просочилось через кожуру яблока, поэтому даже тщательное мытье фруктов не будет препятствовать низкому уровню химического воздействия на человеческий организм.