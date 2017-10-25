Ученые рассказали, как лучше всего мыть яблоки

Фото: AmericaRU.com
Если яблоки не являются органическими, то, скорее всего, они были обработаны инсектицидами. Агентство по охране окружающей среды США требует, чтобы фрукты тщательно промывали раствором гипохлорита натрия в течение двух минут перед тем, как они попадут на прилавки. Хотя это избавляет от бактерий и грязи, но не смывает пестициды, отмечает Лили Хэ (Lili He), химик Университета Массачусетса.
Исследователи нанесли на яблоки наиболее популярные инсектициды, а затем одни яблоки помыли в воде, вторые - в растворе 1-процентной пищевой соды, а третьи окунули в раствор гипохлорита натрия. Они обнаружили, что через две минуты пищевая сода удалила больше пестицидов, чем два других метода. Раствор пищевой соды очистил весь инсектицид с яблока через 15 минут. Тем не менее, к этому моменту небольшое количество пестицида просочилось через кожуру яблока, поэтому даже тщательное мытье фруктов не будет препятствовать низкому уровню химического воздействия на человеческий организм.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Вы «витаете в облаках»? Это признак интеллекта и творчества →
- В Нью-Йорке 12 человек заразились болезнью легионеров →
- Почему люди боятся крови? →
- Что могут сделать американцы против следующей пандемии? →
- Палеолитическая диета способствует развитию дефицита йода →
- Глубокий сон связан с когнитивной деятельностью при болезни Паркинсона →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118671
http://www.americaru.com/news/118671