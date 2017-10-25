Принц Саудовской Аравии вернет страну к «умеренному исламу»

25 октября 2017 года, 17:51

Фото: AmericaRU.com

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд (Mohammad bin Salman Al Saud) пообещал, что страна намерена вернуться к «более умеренному исламу», поскольку королевство продолжает внедрять культурные и экономические реформы.Выступая на конференции для инвесторов «Эр-Рияд», наследный принц Саудовской Аравии заявил, что готов «уничтожить» экстремистские взгляды, чтобы стать ближе к прогрессивным странам мира.«Честно говоря, не нужно тратить на это 30 лет нашей жизни, экстремистская идеология будет уничтожена сегодня и сразу, - сказал он. – Саудовская Аравия возродилось после 1979 года, и вся наша деятельность сводиться к возвращению к умеренному исламу, который позволит открыть нашу страну для религий и культурных традиций всего мира».Отсылка к 1979 году была, вероятно, кивком на бурный период страны, когда Эр-Рияд соперничал с Ираном за главенство в исламском мире. В том же году шиитское меньшинство Саудовской Аравии организовала кровавое восстание в провинции Аль-Хаса.С 2015 года король Саудовской Аравии взял курс на прогрессивное развитие страны. И в июне король выдвинул бин Салмана в качестве наследника.В 2018 году планируется дать всем женщинам королевства права на вождение транспортными средствами.