Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:08 am | Чикаго 10:08 am | Сан-Франциско 8:08 am
Главная страница → Раздел: В миреПринц Саудовской Аравии вернет страну к умеренному исламу
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Принц Саудовской Аравии вернет страну к «умеренному исламу»


Принц Саудовской Аравии вернет страну к умеренному исламу
Фото: AmericaRU.com
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд (Mohammad bin Salman Al Saud) пообещал, что страна намерена вернуться к «более умеренному исламу», поскольку королевство продолжает внедрять культурные и экономические реформы.

Выступая на конференции для инвесторов «Эр-Рияд», наследный принц Саудовской Аравии заявил, что готов «уничтожить» экстремистские взгляды, чтобы стать ближе к прогрессивным странам мира.

«Честно говоря, не нужно тратить на это 30 лет нашей жизни, экстремистская идеология будет уничтожена сегодня и сразу, - сказал он. – Саудовская Аравия возродилось после 1979 года, и вся наша деятельность сводиться к возвращению к умеренному исламу, который позволит открыть нашу страну для религий и культурных традиций всего мира».

Отсылка к 1979 году была, вероятно, кивком на бурный период страны, когда Эр-Рияд соперничал с Ираном за главенство в исламском мире. В том же году шиитское меньшинство Саудовской Аравии организовала кровавое восстание в провинции Аль-Хаса.

С 2015 года король Саудовской Аравии взял курс на прогрессивное развитие страны. И в июне король выдвинул бин Салмана в качестве наследника.

В 2018 году планируется дать всем женщинам королевства права на вождение транспортными средствами.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118669
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Обучение
учитель по фортепиано учитель по фортепиано
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus