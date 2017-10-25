NAACP предупреждает афроамериканских пассажиров, что летать с American Airlines небезопасно

25 октября 2017 года, 17:02

Фото: AmericaRU.com

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Ссылаясь на несколько недавних случаев NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) издала консультативное предупреждение для афроамериканцев, путешествующих с American Airlines.«NAACP в течение нескольких месяцев следят за несколькими тревожными случаями, характерными для American Airlines, о которых сообщают афроамериканские пассажиры, - говорится в заявлении организации по гражданским правам. - В свете этих событий мы сегодня опубликовали отчеты наших консультантов, предупреждающих пассажиров, особенно афроамериканцев, - проявлять осторожность, пользуясь услугами American Airlines. На этой авиалинии их могут подвергать неуважительным, дискриминационным или небезопасным условиям».В ответ American Airlines опубликовала собственное заявление.«Мы разочарованы, узнав об этих рекомендациях, поскольку наши члены команды - разнообразное сообщество пилотов и стюардесс - с гордостью обслуживают клиентов всех слоев общества, - заявила пресс-секретарь American Airlines Шеннон Гилсон (Shannon Gilson). - Каждый день Америка стремится обеспечить позитивный, безопасный опыт путешествий для всех, кто летит с нами».Пресс-секретарь сообщила, что компания планирует встретиться с должностными лицами NAACP в связи со случаями дискриминации.