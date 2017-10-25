Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:08 am | Чикаго 10:08 am | Сан-Франциско 8:08 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаNAACP предупреждает афроамериканских пассажиров, что летать с American Airlines небезопасно
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

NAACP предупреждает афроамериканских пассажиров, что летать с American Airlines небезопасно


NAACP предупреждает афроамериканских пассажиров, что летать с American Airlines небезопасно
Фото: AmericaRU.com
Ссылаясь на несколько недавних случаев NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) издала консультативное предупреждение для афроамериканцев, путешествующих с American Airlines.

«NAACP в течение нескольких месяцев следят за несколькими тревожными случаями, характерными для American Airlines, о которых сообщают афроамериканские пассажиры, - говорится в заявлении организации по гражданским правам. - В свете этих событий мы сегодня опубликовали отчеты наших консультантов, предупреждающих пассажиров, особенно афроамериканцев, - проявлять осторожность, пользуясь услугами American Airlines. На этой авиалинии их могут подвергать неуважительным, дискриминационным или небезопасным условиям».

В ответ American Airlines опубликовала собственное заявление.

«Мы разочарованы, узнав об этих рекомендациях, поскольку наши члены команды - разнообразное сообщество пилотов и стюардесс - с гордостью обслуживают клиентов всех слоев общества, - заявила пресс-секретарь American Airlines Шеннон Гилсон (Shannon Gilson). - Каждый день Америка стремится обеспечить позитивный, безопасный опыт путешествий для всех, кто летит с нами».

Пресс-секретарь сообщила, что компания планирует встретиться с должностными лицами NAACP в связи со случаями дискриминации.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118667
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus