NAACP предупреждает афроамериканских пассажиров, что летать с American Airlines небезопасно

Фото: AmericaRU.com
«NAACP в течение нескольких месяцев следят за несколькими тревожными случаями, характерными для American Airlines, о которых сообщают афроамериканские пассажиры, - говорится в заявлении организации по гражданским правам. - В свете этих событий мы сегодня опубликовали отчеты наших консультантов, предупреждающих пассажиров, особенно афроамериканцев, - проявлять осторожность, пользуясь услугами American Airlines. На этой авиалинии их могут подвергать неуважительным, дискриминационным или небезопасным условиям».
В ответ American Airlines опубликовала собственное заявление.
«Мы разочарованы, узнав об этих рекомендациях, поскольку наши члены команды - разнообразное сообщество пилотов и стюардесс - с гордостью обслуживают клиентов всех слоев общества, - заявила пресс-секретарь American Airlines Шеннон Гилсон (Shannon Gilson). - Каждый день Америка стремится обеспечить позитивный, безопасный опыт путешествий для всех, кто летит с нами».
Пресс-секретарь сообщила, что компания планирует встретиться с должностными лицами NAACP в связи со случаями дискриминации.
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