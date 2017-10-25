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США отправили к Северной Кореи еще один авианосец


США отправили к Северной Кореи еще один авианосец
Фото: AmericaRU.com
На фоне нарастающего конфликта между Северной Кореей и Соединенными Штатами вторая ударная группа ВМС США с авианосцем вошла в акваторию западной части Тихого океана, сообщили представители 7-флота военно-морских сил.

USS Theodore Roosevelt - «Большая Дубина» - покинул порт приписки в Сан-Диего в начале этого месяца в ходе запланированного патрулирования. Авианосец присоединится к ударной группе USS Ronald Reagan в районе Корейского полуострова.

«Участие 7-й флота - это прекрасная возможность интегрироваться с другими подразделениями ВМС США в [зоне операций], а также работать с нашими партнерами и союзниками в регионе, - сказал контр-адмирал Стив Келер (Steve Koehler) в своем заявлении. - Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества с нашими партнерами, что приведет к взаимной безопасности и слаженной работе на море».

Размещение двух авианосцев ВМС США в одном регионе – редкий случай. В последний раз подобное произошло на учениях в 90-х годах.

«USS Theodore Roosevelt готов выполнить весь спектр возможных задач, от гуманитарной помощи до боевых действий, - сказал капитан Карлос Сардиелло (Carlos Sardiello), командующий авианосца. - Когда корабль выходит на боевое развертывание, мы должны быть готовы ко всему».
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