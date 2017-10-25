Джордж Буш извинился за сексуальные домогательства

25 октября 2017 года, 16:00

Фото: AmericaRU.com

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Джорджу Бушу-старшему (George Bush Senior) пришлось извиниться после обвинений актрисы Хезер Линд (Heather Lind) в сексуальных домогательствах во время ее выступления на канале AMC.Предполагаемый инцидент произошел четыре года назад, когда Линд позировала для фотографии с Бушем для продвижения сериал канала AMC «Поворот: шпионы Вашингтона», сообщает «Daily Mail».Во вторник Линд написала на Instagram, что Буш коснулся ее «сзади из своего инвалидного кресла, находясь рядом со своей женой Барбарой Буш (Barbara Bush)». Он нашептал ей «пошлые непристойности», а затем снова до нее дотронулся. По ее словам, Барбара Буш «закатила глаза» на мужа, «как бы говоря – опять?».Представитель 93-летнего Буша сказал, что, возможно, экс-президент «неудачно пошутил», сообщает Daily Mail.«Президент Буш никогда, ни при каких обстоятельствах, не стал бы умышленно причинять вред кому-либо. Он искренне приносит извинения, если его неудачная шутка оскорбила госпожу Линд», - написано в заявлении представителя Буша.