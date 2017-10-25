Почему люди боятся крови?

25 октября 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Запах крови заставляет некоторых животных приходить в бешенство голода, других - испытывать отвращение и страх. Многие люди также боятся крови. Новое исследование предполагает, что речь идет о реакции не на саму кровь, а о единственной молекуле E2D, которая вызывает эти первичные отклики на кровь у млекопитающих.Большинство людей никак не реагирует на кровь, хотя на самом деле она нас отталкивает. Это связано с тем, что наш инстинкт использует запах, чтобы удержать нас от крови, поскольку это может быть признаком опасности. Другие животные, такие как волки и мухи, тянутся к запаху крови, поскольку это может означать их следующий прием пищи.В новом исследовании, опубликованном Scientific Reports, исследователи из института Швеции использовали молекулу в крови E2D как ориентир сильных реакций на запах крови. В своих исследованиях группа выделила молекулу и создала синтетическую версию. В результате волки и мухи, подвергшиеся воздействию только E2D, рассматривали ее как «настоящую вещь» и пытались съесть ее синтетическую версию.Затем команда проверила E2D на грызунах и отметила, что у них была другая реакция. Вместо того, чтобы тянуться к веществу, содержащему эт молекулы, они отшатнулись от нее в страхе. Эти реакции согласуются с гипотезой о том, что животные-хищники развивали притяжение к E2D, а жертва развивала страх.Последняя часть эксперимента проводилась с участием людей-добровольцев. Результаты показали, что у всех добровольцев была немедленная реакция стресса на запах E2D. Это включало потливость и отскок назад - естественные реакции на опасность.