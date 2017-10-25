Что могут сделать американцы против следующей пандемии?

25 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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По словам нового представителя PATH, международной некоммерческой группы, ключевая поддержка США в глобальных усилиях по защите от пандемий может сдержать волну, которая набирает обороты после недавних угроз, таких как вирусы Эбола и Зика.Сообщается, что 36-страничный отчет группы называется «Здоровый мир, более безопасная Америка: путеводитель правительства США для принятия мер по предотвращению следующей пандемии». В анализе обсуждается достигнутый прогресс, описывается риск и выносит ряд рекомендаций для будущего прогресса.Каролин Рейнольдс (Carolyn Reynolds), вице-президент PATH, заявила, что финансирование в области глобальной безопасности часто выступает как реакция на кризис, а не превентивная мира, которая всегда более эффективна. По ее мнению, устойчивые инвестиции могут помочь остановить вспышки болезней еще в начале. «США и мир только начинают пожинать плоды усилий, предпринятых после Эбола. Сейчас не время останавливаться», - говорит она.За последние несколько лет Соединенные Штаты сыграли из главных ролей в создании потенциала по предотвращению и реагированию на угрозы инфекционных заболеваний.