«Чужие» могут жить под замерзшими океанами подводных миров, утверждает бывший ученый НАСА

25 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Бывший научный специалист НАСА говорит, что людям не удалось обнаружить присутствие «чужих» цивилизаций, потому что они, вероятно, живут на дне подледных морей на других планетах.Алан Стерн (Alan Stern), который сейчас работает в Юго-западном научно-исследовательском институте в Техасе, выступил на департаменте планетарных наук, чтобы обсудить парадокс Ферми: почему мы не нашли инопланетян, которые, согласно огромной вероятности, живут в безграничной вселенной.«Мы пришли к выводу подавляющее большинство миров с биологией и цивилизациями могут быть мирами под океаном», - говорит Стерн. Вода защищает от взрывающихся звезд, всплесков космического излучения или других стихийных бедствий. Но поскольку водные миры всегда холодные, то инопланетяне, скорее всего, настолько отличаются от нас, что контакт с ними невозможен.Астробиологи полагают, что большинство жилых миров во Вселенной, вероятно, будут почти полностью покрыты водой. Это может означать, что существа, которые живут в них, скорее будут выглядеть как рыбы, чем как люди.