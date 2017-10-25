«Чужие» могут жить под замерзшими океанами подводных миров, утверждает бывший ученый НАСА

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Алан Стерн (Alan Stern), который сейчас работает в Юго-западном научно-исследовательском институте в Техасе, выступил на департаменте планетарных наук, чтобы обсудить парадокс Ферми: почему мы не нашли инопланетян, которые, согласно огромной вероятности, живут в безграничной вселенной.
«Мы пришли к выводу подавляющее большинство миров с биологией и цивилизациями могут быть мирами под океаном», - говорит Стерн. Вода защищает от взрывающихся звезд, всплесков космического излучения или других стихийных бедствий. Но поскольку водные миры всегда холодные, то инопланетяне, скорее всего, настолько отличаются от нас, что контакт с ними невозможен.
Астробиологи полагают, что большинство жилых миров во Вселенной, вероятно, будут почти полностью покрыты водой. Это может означать, что существа, которые живут в них, скорее будут выглядеть как рыбы, чем как люди.
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