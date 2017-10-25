Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:08 am | Чикаго 4:08 am | Сан-Франциско 2:08 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессРади здорового бекона ученые вывели генетически худых свиней
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ради здорового бекона ученые вывели генетически худых свиней


Ради здорового бекона ученые вывели генетически худых свиней
Фото: AmericaRU.com
Бекон не входит в перечень продуктов, подходящих для здоровой диеты, поскольку имеет высокое содержание жира. Ученые решили помочь людям продолжает есть бекон и не толстеть – решение стали тощие свиньи.

Ученые из Китая использовали генную инженерию для выращивания 12 свиней с низким содержанием жира (около 24%). Результаты эксперимента опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Команда знала, что белок, найденный в жире, известный как UCP1, помогает регулировать температуру тела и сжигать жир. У свиней нет этого белка, поэтому команда использовала процесс редактирования генов, известный как CRISPR-Cas9, чтобы добавить его. Этот процесс позволяет изменять ДНК клеток плода живых организмов. По мнению исследователей, эти худые породы свиней могут оказать огромное влияние на отрасль.

Впрочем, генетически модифицированные продукты продолжают оставаться спорным предметом. Сторонники считают, что это может помочь накормить миллионы голодных людей на фоне изменения климата и роста населения. Другие отказываются от идеи экспериментов в области науки.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118655
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus