Ради здорового бекона ученые вывели генетически худых свиней

Фото: AmericaRU.com
Ученые из Китая использовали генную инженерию для выращивания 12 свиней с низким содержанием жира (около 24%). Результаты эксперимента опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Команда знала, что белок, найденный в жире, известный как UCP1, помогает регулировать температуру тела и сжигать жир. У свиней нет этого белка, поэтому команда использовала процесс редактирования генов, известный как CRISPR-Cas9, чтобы добавить его. Этот процесс позволяет изменять ДНК клеток плода живых организмов. По мнению исследователей, эти худые породы свиней могут оказать огромное влияние на отрасль.
Впрочем, генетически модифицированные продукты продолжают оставаться спорным предметом. Сторонники считают, что это может помочь накормить миллионы голодных людей на фоне изменения климата и роста населения. Другие отказываются от идеи экспериментов в области науки.
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