Записку с теорией Эйнштейна о счастье продали за 1,5 миллиона долларов

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В ноябре 1922 года Эйнштейн путешествовал из Европы в Японию, чтобы прочитать серию лекций, согласно биографии Уолтера Исааксона «Эйнштейн: его жизнь и вселенная». Во время путешествия 43-летний ученый узнал, что ему присуждена высшая награда - Нобелевская премия по физике.
Новости о прибытии Эйнштейна быстро распространились по Японии, и тысячи людей собрались, чтобы взглянуть на лауреата Нобелевской премии. Впечатленный, но также смущенный публичностью, Эйнштейн пытался записать свои мысли и чувства в отеле Imperial в Токио.
Эйнштейн написал две короткие заметки и передал их посыльному. «Если вам повезет, сами записки когда-нибудь будут стоить больше, чем изложенные мысли», - сказал Эйнштейн, по словам продавца писем, жителя Гамбурга, который является родственником посыльного.
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