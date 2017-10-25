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Главная страница → Раздел: ПрогрессЗаписку с теорией Эйнштейна о счастье продали за 1,5 миллиона долларов
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Записку с теорией Эйнштейна о счастье продали за 1,5 миллиона долларов


Записку с теорией Эйнштейна о счастье продали за 1,5 миллиона долларов
Фото: AmericaRU.com
Теория счастья Эйнштейна продана на аукционе за 1,56 миллионов долларов. Это записка, написанная Альбертом Эйнштейном в 1922 году, аукцион состоялся в Иерусалиме 24 октября.

В ноябре 1922 года Эйнштейн путешествовал из Европы в Японию, чтобы прочитать серию лекций, согласно биографии Уолтера Исааксона «Эйнштейн: его жизнь и вселенная». Во время путешествия 43-летний ученый узнал, что ему присуждена высшая награда - Нобелевская премия по физике.
Новости о прибытии Эйнштейна быстро распространились по Японии, и тысячи людей собрались, чтобы взглянуть на лауреата Нобелевской премии. Впечатленный, но также смущенный публичностью, Эйнштейн пытался записать свои мысли и чувства в отеле Imperial в Токио.

Эйнштейн написал две короткие заметки и передал их посыльному. «Если вам повезет, сами записки когда-нибудь будут стоить больше, чем изложенные мысли», - сказал Эйнштейн, по словам продавца писем, жителя Гамбурга, который является родственником посыльного.
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