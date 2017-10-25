C четверга в американских аэропортах вводятся новые правила безопасности

Фото: AmericaRU.com
Авиакомпании, работающие в США, заявляют, что готовы к введению новых правил контроля, которые могут включать детальные интервью с пассажирами. Это может повлиять на 325 000 пассажиров на борту около 2000 коммерческих рейсов, прибывающих в США ежедневно, и на 180 авиакомпаний в 280 аэропортах 105 стран мира.
Также среди новых правил – запрет на использование планшетов и ноутбуков на борт самолетов из 8 стран Востока и Северной Африки в ответ на неопределенные угрозы безопасности.
«Авиалинии для Америки», американская группа авиакомпании, заявили, что изменения «являются сложными мерами безопасности», но они поддерживают чиновников США за то, что они предоставили перевозчикам гибкость в соблюдении новых правил.
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