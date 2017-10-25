Исследователи нашли самую древнюю астролябию в истории

25 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Ученые обнаружили в останках кораблекрушения самую древнюю из всех морскую астролябию.К началу 1503 года большая часть армады Васко да Гамы возвращалась домой в Португалию после своего второго рейса на индийское побережье. Мореплаватель оставил несколько кораблей для патрулирования (и разграбления) вод вокруг современного Омана, но поднявшиеся штормы в конечном итоге разбили оставшиеся суда.Теперь, более 500 лет спустя, затонувшие останки одного из этих кораблей дали удивительное открытие: среди его обломков была найдена самая ранняя из известных морских астролябий в мире. Ученые университета Уорика говорят, что навигационный инструмент для подсчета времени по положению Солнца и звезд, был создан в 1495-1500 годах. Поскольку астролябия сохранилась не полностью, ученым пришлом применять технологию 3D-сканирования, чтобы воссоздать облик находки.Инструмент был одним из 2800 артефактов, извлеченных из останков «Эсмеральды», поднятой со дна в 2014 году.