Марк Уолберг говорит, что просит у Бога прощения за роль в «Ночи в стиле буги»

25 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Голливудский актер Марк Уолберг (Mark Wahlberg), который является приверженцем католицизма, говорит, что делал в своей карьере выбор, о котором жалеет. В частности, звезда говорит, что вымаливает у Бога прощения за роль в фильме «Ночи в стиле буги».Выступая в Chicago Inc. в пятницу вечером, актер заявил: «Я надеюсь, что Бог - поклонник кино, и он прощает, потому что я делал неудачный выбор в прошлом». Одной из таких неудач стал, по его мнению, культовый фильм о 70-х, который сделал имя режиссеру Полу Томасу Андерсону. В этом фильме Уолберг сыграл порнозвезду.«Ночи в стиле буги», тем не менее, стали ключевым шагом в его карьере. Он хотел отказаться от роли, но Андерсон убедил его. Сейчас Уолберг говорит, что не согласился бы на такие съемки. «У меня четверо детей, я женат, и я стараюсь делать то, что не будет иметь отрицательного влияния. Если бы я был тогда отцом, я бы не принял такое предложение», - говорит Уолберг.