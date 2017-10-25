Водитель грузовика, несколько раз угрожавший убить Трампа, попадет в тюрьму

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Джеймс Энтони Джексон предстал перед окружным судьей в Детройте. В иске против него говорилось только то , что Джексон является водителем грузовика, и что он родился в 1984 году. Согласно заявлению Секретной службы, Джексон начал делать бессвязные телефонные звонки с угрозами против Президента в отделения службы в Детройте и Чикаго. Он сделал несколько звонком 17 сентября, 12, 13 и 18 октября.
В одном из звонком Джексон ругал Трампа и говорил, что «собирается взорвать белые мозги в его голове», заявляет Секретная служба. Кроме того, Джексону удалось «обмануть» информацию об идентификаторе вызывающего абонента, что затруднило его отслеживание. Когда агенты определили реальный номер телефона, Секретная служба сумела определить его.
Стало также известно,что Джексон использовал тот же телефон, чтобы преследовать некую женщину, которая сказала, что он назвал себя «Джейми». Он угрожал «отрезать ей голову и пронести ее в Белый дом для Трампа».
Родственники Джексона сообщили следователям, что они потеряли контакт с ним около года, поскольку он начал звонить им с угрозами. Он может получить до 5 лет в тюрьме.
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