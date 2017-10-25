Американец, который помогал ремонтировать дома после урагана Харви, умер от плотоядных бактерий

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Департамент здравоохранения округа Галвестон заявляет, что Хосе Сурита (Josue Zurita) был доставлен в больницу 10 октября с серьезно инфицированной раной в верхній части левой руки. Ему был поставлен диагноз «некротический асцит» - редкая бактериальная инфекция, которая «съедает» мягкие ткани. Он умер через 6 дней.
Сурита был плотником, который покинул Мексику, чтобы помочь обеспечить семью. Он заразился, работая над восстановлением домов в округах Харрис и Галвестон.
Инфекция, скорее всего, попала в рану через воду, зараженную мусором или канализацией. Пока это единственный случай заражения плотоядными бактериями после урагана.
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