Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:38 am | Чикаго 2:38 am | Сан-Франциско 12:38 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканец, который помогал ремонтировать дома после урагана Харви, умер от плотоядных бактерий
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американец, который помогал ремонтировать дома после урагана Харви, умер от плотоядных бактерий


Американец, который помогал ремонтировать дома после урагана Харви, умер от плотоядных бактерий
Фото: AmericaRU.com
31-летний мужчина из Техаса умер на редкой формы бактериальной инфекции на прошлой неделе, почти через два месяца после того, как ураган Харви обрушился на побережье США. Этот американец помогал ремонтировать дома, пострадавшие от наводнения.

Департамент здравоохранения округа Галвестон заявляет, что Хосе Сурита (Josue Zurita) был доставлен в больницу 10 октября с серьезно инфицированной раной в верхній части левой руки. Ему был поставлен диагноз «некротический асцит» - редкая бактериальная инфекция, которая «съедает» мягкие ткани. Он умер через 6 дней.

Сурита был плотником, который покинул Мексику, чтобы помочь обеспечить семью. Он заразился, работая над восстановлением домов в округах Харрис и Галвестон.

Инфекция, скорее всего, попала в рану через воду, зараженную мусором или канализацией. Пока это единственный случай заражения плотоядными бактериями после урагана.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118643
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus