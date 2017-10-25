Американец, который помогал ремонтировать дома после урагана Харви, умер от плотоядных бактерий

25 октября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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31-летний мужчина из Техаса умер на редкой формы бактериальной инфекции на прошлой неделе, почти через два месяца после того, как ураган Харви обрушился на побережье США. Этот американец помогал ремонтировать дома, пострадавшие от наводнения.Департамент здравоохранения округа Галвестон заявляет, что Хосе Сурита (Josue Zurita) был доставлен в больницу 10 октября с серьезно инфицированной раной в верхній части левой руки. Ему был поставлен диагноз «некротический асцит» - редкая бактериальная инфекция, которая «съедает» мягкие ткани. Он умер через 6 дней.Сурита был плотником, который покинул Мексику, чтобы помочь обеспечить семью. Он заразился, работая над восстановлением домов в округах Харрис и Галвестон.Инфекция, скорее всего, попала в рану через воду, зараженную мусором или канализацией. Пока это единственный случай заражения плотоядными бактериями после урагана.