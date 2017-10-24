Палеолитическая диета способствует развитию дефицита йода

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Палеодиета богата постным мясом, рыбой и морепродуктами, фруктами, овощами, яйцами и орехами. В ней исключаются молочные продукты, зерновые, сахар и соль. В рамках эксперимента исследователи проанализировали данные 70 женщин с избыточным весом или ожирением. Специалисты Университета Техаса случайным образом разделили выборку на две группы, участники одной из которых следовали плеолетической диете, соблюдая в рационе такую схему – 30 процентов калорий поступает из белка, 40 процентов из жиров и 30 процентов из углеводов. Другая группа питалась согласно рекомендациям: 15 процентов калорий из белка, от 25 до 30 процентов из жиров и от 55 до 60 из углеводов.
Через два года женщины в группе, следующей палеодиете, потеряли больше веса, но они также более склонны к развитию дефицита йода. Нехватка йода в организме - одно из самых распространенных нарушений питания во всем мире, которое может способствовать развитию проблем щитовидной железы и метаболизма.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Journal of Clinical Nutrition».
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