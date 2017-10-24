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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеГлубокий сон связан с когнитивной деятельностью при болезни Паркинсона
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Глубокий сон связан с когнитивной деятельностью при болезни Паркинсона


Глубокий сон связан с когнитивной деятельностью при болезни Паркинсона
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что пациенты с болезнью Паркинсона, у которых фаза глубокого сна продолжительнее, имеют более высокую производительность при различной познавательной деятельности, чем те, у кого фаза глубокого сна короче, вне зависимости от сонливости в дневное время.

«Мы обнаружили, что сон оказывает значительное влияние на когнитивные функции у больных болезнью Паркинсона. Эти данные свидетельствуют о том, что меры по улучшению сна могут улучшить познавательные способности», - говорит ведущий автор эксперимента Эми Амара (Amy Amara) из Университета Алабамы в Бирмингеме. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского общества неврологии.

Пациенты с болезнью Паркинсона нередко страдают от проблем со сном по многим причинам, начиная от моторных симптомов заболевания по ночам и заканчивая побочными эффектами различных лекарств.
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