Глубокий сон связан с когнитивной деятельностью при болезни Паркинсона

24 октября 2017 года, 21:01

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что пациенты с болезнью Паркинсона, у которых фаза глубокого сна продолжительнее, имеют более высокую производительность при различной познавательной деятельности, чем те, у кого фаза глубокого сна короче, вне зависимости от сонливости в дневное время.«Мы обнаружили, что сон оказывает значительное влияние на когнитивные функции у больных болезнью Паркинсона. Эти данные свидетельствуют о том, что меры по улучшению сна могут улучшить познавательные способности», - говорит ведущий автор эксперимента Эми Амара (Amy Amara) из Университета Алабамы в Бирмингеме. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского общества неврологии.Пациенты с болезнью Паркинсона нередко страдают от проблем со сном по многим причинам, начиная от моторных симптомов заболевания по ночам и заканчивая побочными эффектами различных лекарств.