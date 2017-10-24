Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило новый способ проверки на аллергию

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Медицинская диагностика - это поле, которое не хочет отставать, поскольку все больше технологий появляется именно в этой области - и это правильно. Постановка правильного диагноза вовремя зачастую помогает спасти жизни. Новая технология была разработана пять лет назад специалистами Швейцарского федерального технологического института в Лозанне. Для проведения анализа необходимы одноразовые капсулы для портативного устройства, которое в настоящее время способно обнаружить четыре распространенные аллергические реакции: на собак, кошек и пыльцу трав и деревьев.
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