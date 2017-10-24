Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:38 pm | Чикаго 2:38 pm | Сан-Франциско 12:38 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУправление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило новый способ проверки на аллергию
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило новый способ проверки на аллергию


Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило новый способ проверки на аллергию
Фото: AmericaRU.com
В ближайшем будущем проверка на наличие аллергии может быть такой же простой, как анализ на уровень сахара в крови. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило новый диагностический метод, который использует только каплю крови, чтобы узнать, есть ли у вас одна из четырех наиболее распространенных видов аллергии. И этот анализ занимает всего 8 минут.

Медицинская диагностика - это поле, которое не хочет отставать, поскольку все больше технологий появляется именно в этой области - и это правильно. Постановка правильного диагноза вовремя зачастую помогает спасти жизни. Новая технология была разработана пять лет назад специалистами Швейцарского федерального технологического института в Лозанне. Для проведения анализа необходимы одноразовые капсулы для портативного устройства, которое в настоящее время способно обнаружить четыре распространенные аллергические реакции: на собак, кошек и пыльцу трав и деревьев.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118637
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus