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Главная страница → Раздел: НекрологУмер астронавт НАСА Пол Вейтц
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Умер астронавт НАСА Пол Вейтц


Умер астронавт НАСА Пол Вейтц
Фото: AmericaRU.com
Астронавт НАСА Пол Вейтц (Paul Weitz), который провел месяц на орбите в рамках программы «Скайлаб» в 1973 году, а через десять лет возглавил программу первого полета челнока «Challenger», умер в возрасте 85 лет.

«Мы опечалены потерей ушедшего в отставку космонавта Пола Вейтца», - сообщили в НАСА.

Вейтц умер в городе Флагстаффе, штат Аризона. Врачи диагностировали у него миелодиспластический синдром, тип рака крови.

Вейтц родился в Эри, штат Пенсильванию. Служил в военно-морском флоте США и стал летчиком, затем летчиком-испытателем, дослужившись до капитана. Его отобрали для космической программы НАСА в 1966 году, в то время агентство планировала программу «Аполлон».

Во время своего первого полета он служил пилотом на Skylab-2 (SL-2) вместе с ветераном Аполлона 12 Чарльзом «Питом» Конрадом-младшим (Charles "Pete" Conrad, Jr.) и Джозефом Кервином (Joseph Kerwin), который, как и Вейтц, также был новичком на SL-2.

Несколько лет спустя Вейтц вернулся в космос, возглавил первый полет «Challenger», второго шаттла НАСА, запущенного 4 апреля 1983 года. Успешный полет продлился пять дней. В заключительной главе своей карьеры НАСА Вейц занимал пост заместителя директора Космического центра Джонсона, уйдя из агентства в 1994 году.
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