Премьер-министр Пакистана заверил США, что готов сражаться с террористами

24 октября 2017 года, 18:30

Фото: AmericaRU.com

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Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси (Shahid Khaqan Abbasi) во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном (Rex Tillerson) подтвердил приверженность своей страны «войне с террором». Он заявил, что Пакистан «добился серьезных результатов» в борьбе с исламистскими боевиками в регионе.В последние годы отношения между США и Пакистаном несколько охладели. Особенно после обвинения США в том, что Исламабад оказывает помощь талибам и боевикам Сети Хаккани. Пакистан отрицает подобное обвинение. Потом президент Дональд Трамп пообещал применить к Пакистану жесткие меры, если его правительство не изменит свою политику. А официальные лица США угрожали сократить помощь и наложить санкции на отдельных пакистанских государственных лиц.«Мы ярые приверженцы войны против террора, - заявил Аббаси Тиллерсону за длинным столом. – Мы достигли результатов и с нетерпением ждем возможности продвигаться вперед вместе с США, строя крепкие отношения».«Пакистан на региональном уровне очень важен для наших общих целей по обеспечению мира и безопасности, а также для дальнейших экономических отношений», - сказал Тиллерсон.