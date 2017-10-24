Премьер-министр Пакистана заверил США, что готов сражаться с террористами

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В последние годы отношения между США и Пакистаном несколько охладели. Особенно после обвинения США в том, что Исламабад оказывает помощь талибам и боевикам Сети Хаккани. Пакистан отрицает подобное обвинение. Потом президент Дональд Трамп пообещал применить к Пакистану жесткие меры, если его правительство не изменит свою политику. А официальные лица США угрожали сократить помощь и наложить санкции на отдельных пакистанских государственных лиц.
«Мы ярые приверженцы войны против террора, - заявил Аббаси Тиллерсону за длинным столом. – Мы достигли результатов и с нетерпением ждем возможности продвигаться вперед вместе с США, строя крепкие отношения».
«Пакистан на региональном уровне очень важен для наших общих целей по обеспечению мира и безопасности, а также для дальнейших экономических отношений», - сказал Тиллерсон.
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