Житель Вирджинии был осужден за убийство белоголового орлана

24 октября 2017 года, 17:59

Фото: AmericaRU.com

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Житель Вирджинии, который застрелил белоголового орлана, переехав его на квадроцикле несколько раз, получил месяц домашнего ареста. Также 62-летнего Аллена Таккера (Allen Thacker) суд приговорил к 100 часам общественных работ в приюте для диких животных и обязал его заплатить штраф в размере 500 долларов. Также мужчина должен заплатить 1500 долларов в качестве реституции.По сообщению «Virginian-Pilot» со ссылкой на судебные документы, свидетельница из своего автомобиля увидела, как мужчина переезжал орла на квадроцикле. Женщина тут же сообщила об этом в Департамент охоты и рыболовства Вирджинии, который инициировал расследование.Таккер признал себя виновным в нарушении «Закона о защите белоголовых орланов и беркутов». Он сообщил, что убил птицу из-за того, что орел воровал рыбу из его частных владений. По его мнению, закону о защите орлов уделяется «слишком много внимания», а они могут быть «угрозой». Перед вынесением приговора он извинился, признавшись, что после случая с орлом его семья получила несколько угроз физической расправы. Также пообещал «не повторять своих ошибок».Половина штрафа получит свидетельница, сообщившая о нарушения, а реституция уйдет в фонд окружающей среды Северной Америки.