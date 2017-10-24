Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:08 pm | Чикаго 1:08 pm | Сан-Франциско 11:08 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖитель Вирджинии был осужден за убийство белоголового орлана
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Житель Вирджинии был осужден за убийство белоголового орлана


Житель Вирджинии был осужден за убийство белоголового орлана
Фото: AmericaRU.com
Житель Вирджинии, который застрелил белоголового орлана, переехав его на квадроцикле несколько раз, получил месяц домашнего ареста. Также 62-летнего Аллена Таккера (Allen Thacker) суд приговорил к 100 часам общественных работ в приюте для диких животных и обязал его заплатить штраф в размере 500 долларов. Также мужчина должен заплатить 1500 долларов в качестве реституции.

По сообщению «Virginian-Pilot» со ссылкой на судебные документы, свидетельница из своего автомобиля увидела, как мужчина переезжал орла на квадроцикле. Женщина тут же сообщила об этом в Департамент охоты и рыболовства Вирджинии, который инициировал расследование.

Таккер признал себя виновным в нарушении «Закона о защите белоголовых орланов и беркутов». Он сообщил, что убил птицу из-за того, что орел воровал рыбу из его частных владений. По его мнению, закону о защите орлов уделяется «слишком много внимания», а они могут быть «угрозой». Перед вынесением приговора он извинился, признавшись, что после случая с орлом его семья получила несколько угроз физической расправы. Также пообещал «не повторять своих ошибок».

Половина штрафа получит свидетельница, сообщившая о нарушения, а реституция уйдет в фонд окружающей среды Северной Америки.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118631
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus