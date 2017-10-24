Стив Возняк не будет приобретать iPhone X

24 октября 2017 года, 17:21

Фото: AmericaRU.com

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Канал «CNBC» сообщил, что Стив Возняк (Steve Wozniak), выступая на конференции «Money 20/20» в Лас-Вегасе, объявил, что не собирается приобретать новый iPhone X. «Я предпочел бы подождать и присмотреться. Меня устраивает мой iPhone 8. Как по мне, это то же самое, что и iPhone 7, и iPhone 6», - сказал соучредитель Аpple.По какой-то причине Стив Возняк не будет участвовать на презентации нового iPhone 3 ноября. «Но моя жена обязательно его купит в тот же день, поэтому я смогу рассмотреть его достаточно близко», - сказал Возняк.В первую очередь Возняк скептически относится к новой функции распознавания лиц на телефоне, а это самая важная отличительная черта предыдущих поколений. Данная функция позволяет разблокировать телефон, но Возняк не уверен, что она будет работать должным образом.Возняк, или «Воз», как его иногда называют в технологическом сообществе, стал соучредителем Apple вместе с покойным Стивом Джобсом (Steve Jobs) в 1976 году. Он работал над ПК Apple I и Apple II. В 2012 году в одном из интервью Воз признался, что является фанатиком смартфонов и в его пользовании сразу несколько моделей, в том числе продукты Apple.