Стив Возняк не будет приобретать iPhone X

Фото: AmericaRU.com
По какой-то причине Стив Возняк не будет участвовать на презентации нового iPhone 3 ноября. «Но моя жена обязательно его купит в тот же день, поэтому я смогу рассмотреть его достаточно близко», - сказал Возняк.
В первую очередь Возняк скептически относится к новой функции распознавания лиц на телефоне, а это самая важная отличительная черта предыдущих поколений. Данная функция позволяет разблокировать телефон, но Возняк не уверен, что она будет работать должным образом.
Возняк, или «Воз», как его иногда называют в технологическом сообществе, стал соучредителем Apple вместе с покойным Стивом Джобсом (Steve Jobs) в 1976 году. Он работал над ПК Apple I и Apple II. В 2012 году в одном из интервью Воз признался, что является фанатиком смартфонов и в его пользовании сразу несколько моделей, в том числе продукты Apple.
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