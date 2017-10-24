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Тихий городок в Калифорнии потрясен стрельбой: двое убито


Тихий городок в Калифорнии потрясен стрельбой: двое убито
Фото: AmericaRU.com
В Калифорнии злоумышленник устроил беспорядочную пальбу по домам, автомобилю, двум заправочным станциям и винному заводу в маленьком приозерном городке на севере Калифорнии. Во время стрельбы он убил двух человек, ранил женщину и подстрелил одного из патрульных, которые приехали на место происшествия. Преступник был арестован.

61-летний Алан Эшмор (Alan Ashmore) также, вероятно, является виновным в небольшом пожаре, который он устроил, когда попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, сказал шериф округа Лэйк Брайан Мартин (Brian Martin). Мотив преступника пока неизвестен.

«Мы пока не знаем, почему преступник открыл огонь и на кого были нацелены его выстрелы. Случайно ли он стрелял по жертвам или намеренно», - сказал Мартин.

Окружной прокурор Дон Андерсон (Don Anderson) предположил, что злоумышленник был обижен на всех, даже на случайных прохожих. По словам шерифа, Ашмора хорошо знали в городе. У него было несколько арестов, какое-то время он провел в тюрьме. В его автомобиле было найдено несколько единиц огнестрельного оружия.
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