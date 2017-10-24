Победа Синдзо Абэ может положительно сказаться на экономике Японии

Правящая коалиция Абэ одержала ошеломительную победу на всеобщих выборах в воскресенье. Победе способствовала предвыборная кампания Абэ, обещающая больше вкладывать в образование и уход за детьми.
«Победа дает Абэ мандат на продолжение стратегии «Abenomics», начатой в начале 2013 года, которая направлена на оживление роста экономики и прекращения дефляции, с помощью свободной денежно-кредитной политики, финансовой гибкости и структурных реформ», - заявило рейтинговое агентство «Fitch Ratings».
Победа Абэ означает также, что повышение налогов на прибыль с восьми процентов до десяти, которое будет реализовано в 2019 году, поможет положительно сказаться на огромном госдолге Японии.
Абэ планирует выделить два триллиона йен (17,6 миллиардов долларов США) из прогнозируемых пяти, полученных от повышения налогов, на образование и уход за детьми. Конечно это ослабит положительный эффект по динамике задолженности, но не устранит полностью.
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