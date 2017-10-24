Стивен Хокинг опубликовал тезисы своей докторской, и сайт Кембриджского университета рухнул

Фото: AmericaRU.com
Интерес к «Свойствам расширяющихся вселенных» находится на рекордно высоком уровне: докторская диссертация Стивена Хокинга полностью нарушила работу хранилища научных трудов в открытом доступе Кембриджского университета в первый день, когда документ был опубликован.
Кембриджская библиотека сделала несколько PDF-файлов с тезисами, доступных для загрузки, с небольшим разрешением. Тем не менее, серверы не справились с нагрузкой от закачек докторской диссертации Хокинга.
Только к концу первого дня файл посмотрели 60 тысяч раз, говорит Стюарт Робертс, заместитель начальника исследовательских коммуникаций в Кембридже. Он добавил: «Другие популярные тезисы могут иметь 100 просмотров в месяц».
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