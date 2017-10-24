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Главная страница → Раздел: ПрогрессСтивен Хокинг опубликовал тезисы своей докторской, и сайт Кембриджского университета рухнул
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Стивен Хокинг опубликовал тезисы своей докторской, и сайт Кембриджского университета рухнул


Стивен Хокинг опубликовал тезисы своей докторской, и сайт Кембриджского университета рухнул
Фото: AmericaRU.com
После того, как знаменитый физик Стивен Хокинг (Stephen Hawking) опубликовал тезисы с защиты своей докторской работы, ставшей легендарной, в сети на сайте Кембриджского университета, огромное количество людей стремится посмотреть их. В результате сайт университета перестал работать.

Интерес к «Свойствам расширяющихся вселенных» находится на рекордно высоком уровне: докторская диссертация Стивена Хокинга полностью нарушила работу хранилища научных трудов в открытом доступе Кембриджского университета в первый день, когда документ был опубликован.

Кембриджская библиотека сделала несколько PDF-файлов с тезисами, доступных для загрузки, с небольшим разрешением. Тем не менее, серверы не справились с нагрузкой от закачек докторской диссертации Хокинга.

Только к концу первого дня файл посмотрели 60 тысяч раз, говорит Стюарт Робертс, заместитель начальника исследовательских коммуникаций в Кембридже. Он добавил: «Другие популярные тезисы могут иметь 100 просмотров в месяц».
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