Солнечный ветер создает электрический заряд на марсианской луне Фобос

24 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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NASA рассматривает марсианскую луну Фобос в качестве потенциальной исходной базы для изучения Земли с Красной планеты, но мощные солнечные ветры могут разрушить эти планы.Новое исследование NASA показывает, что солнечный ветер - поток электрически заряженных частиц, который «выдувает» Солнце в космос - создает сложную электрическую среду на Фобосе, которая может повлиять на космонавтов и любое научное оборудование, которое может быть доставлено на спутник неправильной формы в будущих миссиях.Поскольку Фобос не имеет атмосферы и магнитосферы, он проходит непосредственно через потоки солнечного ветра и поглощает электрически заряженные частицы днем, и остается пустота ночью. результате отрицательно заряженные электроны от солнечного ветра заполняют эту пустоту и статически заряжают спутник.«Мы обнаружили, что астронавты или роверы могли бы собирать значительные электрические заряды при прохождении ночной стороны Фобоса. -стороны, повернутой к Марсу во время марсианского дня. Хотя эти заряды не столь велики, чтобы навредить астронавтам, но достаточны, чтобы повлиять на чувствительное оборудование», - сказал Уильям Фаррелл (William Farrell), ведущий автор исследования из Центра космических полетов Годдарда.Теоретически астронавтов можно доставить на Фобос, откуда они дистанционно управляли бы роботами на поверхности Марса, что уменьшает значительную задержку времени, с которой сталкиваются операторы на Земле.