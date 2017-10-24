Солнечный ветер создает электрический заряд на марсианской луне Фобос

Фото: AmericaRU.com
Новое исследование NASA показывает, что солнечный ветер - поток электрически заряженных частиц, который «выдувает» Солнце в космос - создает сложную электрическую среду на Фобосе, которая может повлиять на космонавтов и любое научное оборудование, которое может быть доставлено на спутник неправильной формы в будущих миссиях.
Поскольку Фобос не имеет атмосферы и магнитосферы, он проходит непосредственно через потоки солнечного ветра и поглощает электрически заряженные частицы днем, и остается пустота ночью. результате отрицательно заряженные электроны от солнечного ветра заполняют эту пустоту и статически заряжают спутник.
«Мы обнаружили, что астронавты или роверы могли бы собирать значительные электрические заряды при прохождении ночной стороны Фобоса. -стороны, повернутой к Марсу во время марсианского дня. Хотя эти заряды не столь велики, чтобы навредить астронавтам, но достаточны, чтобы повлиять на чувствительное оборудование», - сказал Уильям Фаррелл (William Farrell), ведущий автор исследования из Центра космических полетов Годдарда.
Теоретически астронавтов можно доставить на Фобос, откуда они дистанционно управляли бы роботами на поверхности Марса, что уменьшает значительную задержку времени, с которой сталкиваются операторы на Земле.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Стивен Хокинг опубликовал тезисы своей докторской, и сайт Кембриджского университета рухнул →
- Британский ученый считает, что человек не вредит разнообразию видов в природе →
- Русские первыми попробовали секс в космосе →
- Конец полета. Кладбище космических кораблей на дне океана →
- Если бы у дельфинов были пальцы, они бы захватили мир →
- В Канаде найден восьминогий монстр →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118621
http://www.americaru.com/news/118621