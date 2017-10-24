Потеть кровью – на самом деле возможно

Фото: AmericaRU.com
Двадцатилетняя итальянка обратилась в больницу из-за ужасного симптома. Она периодически истекает кровью через поры, словно потом. И такой недуг преследует ее уже 3 года. У нее не было никаких повреждений кожи. Эпизоды кровотечения иногда начинались без предупреждения, хотя часто усиливались во время стресса. Женщина стала социально изолированной в результате своей патологии.
В конце концов, ее врачи поставили ей редкий диагноз: гематоидоз, или «потливости крови». Она принимала пропранолол, бета-блокатор, который обычно используется для регулирования кровяного давления и частоты сердечных сокращений, и, хотя ее кровотечение не прекратилось полностью, лечение действительно привело к «заметному снижению» симптомов.
По данным Национального института здоровья генетических и редких болезней, гематоидоз чаще всего проявляется на лице, ушах, носу и глазах, и часто ассоциируется со страхом и эмоциональным стрессом. Некоторые люди плачут кровавыми слезами.
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