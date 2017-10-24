Во всем мире матери одинаково реагируют на крик младенца

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Согласно этому анализу, матери по всему миру похоже реагируют на своих плачущих младенцев. Таким образом, некоторые инстинкты жестко обусловлены мозговой активностью мам.
«Многие матери и отцы обеспокоены тем, что делать, когда ребенок плачет, - говорит ведущий автор исследования доктор Марк Х. Борнштейн (Marc H. Bornstein). - Это общий вопрос для педиатров». Исследователи изучили пять общих ответов матерей.
Самые распространенные ответы на плач новорожденного среди 684 матерей из 11 разных стран в первые пять секунд – это поднимать, держать и разговаривать со своими младенцами. И эти методы, похоже, работают во всех случаях. Тот факт, что ответы матерей были распространены в разных культурах, заставил Борнштейна и его команду выдвинуть гипотезу о том, что такое поведение просто «встроено» в мозг новых матерей. Для проверки этой догадки они провели анализ МРТ многих молодых мам.
Исследователи обнаружили, что крик младенца активирует у матери части мозга, связанные с движением и речью. Женщины, которые не были матерями, не имели такой же реакции при сканировании мозга.
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