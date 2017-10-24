Во всем мире матери одинаково реагируют на крик младенца

24 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Поскольку по всему миру матери с разным статусом, воспитанием, генетикой и условиями жизни одинаково реагируют на крики младенцев, это может быть проявлением биологического ответа мозга, показало новое исследование.Согласно этому анализу, матери по всему миру похоже реагируют на своих плачущих младенцев. Таким образом, некоторые инстинкты жестко обусловлены мозговой активностью мам.«Многие матери и отцы обеспокоены тем, что делать, когда ребенок плачет, - говорит ведущий автор исследования доктор Марк Х. Борнштейн (Marc H. Bornstein). - Это общий вопрос для педиатров». Исследователи изучили пять общих ответов матерей.Самые распространенные ответы на плач новорожденного среди 684 матерей из 11 разных стран в первые пять секунд – это поднимать, держать и разговаривать со своими младенцами. И эти методы, похоже, работают во всех случаях. Тот факт, что ответы матерей были распространены в разных культурах, заставил Борнштейна и его команду выдвинуть гипотезу о том, что такое поведение просто «встроено» в мозг новых матерей. Для проверки этой догадки они провели анализ МРТ многих молодых мам.Исследователи обнаружили, что крик младенца активирует у матери части мозга, связанные с движением и речью. Женщины, которые не были матерями, не имели такой же реакции при сканировании мозга.