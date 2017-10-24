Ботокс может помочь предотвратить мигрени без побочных эффектов у детей и подростков

24 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Небольшое исследование показало, что у детей и подростков было значительно меньше сильных головных более и более мягкая мигрень после лечения инъекциями ботокса.Ботокс был одобрен для лечения мигрени у взрослых в 2010 году, но это первое исследование, демонстрирующее его полезность для несовершеннолетних. В последние годы он становится все более популярным в качестве профилактического средства против хронических мигреней для тех, кто испытывает 15 или более атак каждый месяц.Исследователи из Калифорнийского университета Ирвин обнаружили, что инъекции ботокса помогли уменьшить частоту и интенсивность мигрени у детей в течение пяти лет.Почти 40 миллионов американцев страдают от мигрени. Средний возраст пациента с мигренями составляет 20 лет. В будущем авторы исследования хотят получить одобрения управления по контролю над лекарствами и продуктами США для лечения ботоксом мигрени у детей.