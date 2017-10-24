Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:07 am | Чикаго 4:07 am | Сан-Франциско 2:07 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБотокс может помочь предотвратить мигрени без побочных эффектов у детей и подростков
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ботокс может помочь предотвратить мигрени без побочных эффектов у детей и подростков


Ботокс может помочь предотвратить мигрени без побочных эффектов у детей и подростков
Фото: AmericaRU.com
Небольшое исследование показало, что у детей и подростков было значительно меньше сильных головных более и более мягкая мигрень после лечения инъекциями ботокса.

Ботокс был одобрен для лечения мигрени у взрослых в 2010 году, но это первое исследование, демонстрирующее его полезность для несовершеннолетних. В последние годы он становится все более популярным в качестве профилактического средства против хронических мигреней для тех, кто испытывает 15 или более атак каждый месяц.

Исследователи из Калифорнийского университета Ирвин обнаружили, что инъекции ботокса помогли уменьшить частоту и интенсивность мигрени у детей в течение пяти лет.

Почти 40 миллионов американцев страдают от мигрени. Средний возраст пациента с мигренями составляет 20 лет. В будущем авторы исследования хотят получить одобрения управления по контролю над лекарствами и продуктами США для лечения ботоксом мигрени у детей.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118615
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus