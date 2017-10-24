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Историки продолжают биться над тайной гибели полярной экспедиции Джона Франклина


Историки продолжают биться над тайной гибели полярной экспедиции Джона Франклина
Фото: AmericaRU.com
В мае 1845 года два корабля Королевского флота под командованием капитана сэра Джона Франклина (John Franklin) покинули Англию и отплыли в канадскую Арктику. План состоял в том, чтобы найти и перейти в финальную часть неуловимого Северо-западного прохода.

Два года спустя они не вернулись. Более чем 10 лет потребовалось искателям, чтобы подтвердить, что Франклин и другие 128 человек в экспедиции были мертвы, а их корабли были потеряны. До сих пор остается загадкой судьба этой полярной экспедиции.

В 2008 году был начат новый поиск судов Франклина под руководством сотрудников Parks Canada. Несколько команд сосредоточились на изучении береговой линии острова Кинг-Уильям и полуострова Аделаида, которые сейчас являются частью канадской территорией Нунавута. 2 сентября 2014 года сотрудники Parks Canada с помощью сонара в заливе Крамптон нашли первое судно «Эребус». Затем, почти через два года после, «Террор» был обнаружен в Терровом заливе у южного побережья острова Кинг Уильям.

В Национальном морском музее в Гринвиче, в пригороде Лондона, открылась выставка, посвященная погибшей экспедиции сэра Франклина. Выставка под названием «Смерть во льду: потрясающая история погибшей экспедиции Франклина» - это совместное мероприятие Канадского исторического музея, Национального морского Музея в партнерстве с правительством Нунавута, Parks Canada и Инуитским наследием.
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