Историки продолжают биться над тайной гибели полярной экспедиции Джона Франклина

24 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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В мае 1845 года два корабля Королевского флота под командованием капитана сэра Джона Франклина (John Franklin) покинули Англию и отплыли в канадскую Арктику. План состоял в том, чтобы найти и перейти в финальную часть неуловимого Северо-западного прохода.Два года спустя они не вернулись. Более чем 10 лет потребовалось искателям, чтобы подтвердить, что Франклин и другие 128 человек в экспедиции были мертвы, а их корабли были потеряны. До сих пор остается загадкой судьба этой полярной экспедиции.В 2008 году был начат новый поиск судов Франклина под руководством сотрудников Parks Canada. Несколько команд сосредоточились на изучении береговой линии острова Кинг-Уильям и полуострова Аделаида, которые сейчас являются частью канадской территорией Нунавута. 2 сентября 2014 года сотрудники Parks Canada с помощью сонара в заливе Крамптон нашли первое судно «Эребус». Затем, почти через два года после, «Террор» был обнаружен в Терровом заливе у южного побережья острова Кинг Уильям.В Национальном морском музее в Гринвиче, в пригороде Лондона, открылась выставка, посвященная погибшей экспедиции сэра Франклина. Выставка под названием «Смерть во льду: потрясающая история погибшей экспедиции Франклина» - это совместное мероприятие Канадского исторического музея, Национального морского Музея в партнерстве с правительством Нунавута, Parks Canada и Инуитским наследием.