Историки продолжают биться над тайной гибели полярной экспедиции Джона Франклина

Фото: AmericaRU.com
Два года спустя они не вернулись. Более чем 10 лет потребовалось искателям, чтобы подтвердить, что Франклин и другие 128 человек в экспедиции были мертвы, а их корабли были потеряны. До сих пор остается загадкой судьба этой полярной экспедиции.
В 2008 году был начат новый поиск судов Франклина под руководством сотрудников Parks Canada. Несколько команд сосредоточились на изучении береговой линии острова Кинг-Уильям и полуострова Аделаида, которые сейчас являются частью канадской территорией Нунавута. 2 сентября 2014 года сотрудники Parks Canada с помощью сонара в заливе Крамптон нашли первое судно «Эребус». Затем, почти через два года после, «Террор» был обнаружен в Терровом заливе у южного побережья острова Кинг Уильям.
В Национальном морском музее в Гринвиче, в пригороде Лондона, открылась выставка, посвященная погибшей экспедиции сэра Франклина. Выставка под названием «Смерть во льду: потрясающая история погибшей экспедиции Франклина» - это совместное мероприятие Канадского исторического музея, Национального морского Музея в партнерстве с правительством Нунавута, Parks Canada и Инуитским наследием.
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