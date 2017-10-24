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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПара получила бонус от Amazon – 30 кг марихуаны
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Пара получила бонус от Amazon – 30 кг марихуаны


Пара получила бонус от Amazon – 30 кг марихуаны
Фото: AmericaRU.com
Это смешно и странно, но это также страшно с точки зрения бизнеса. Преднамеренно или нет, но компания осваивает новые возможности, отправив в качестве бонуса 30 кг марихуаны паре из Флориды, которая заказала несколько контейнеров для хранения продукции.

Канал в Орландо WFTV показал сюжет, в котором неназванный американец и его невеста заказали большие контейнеры от Amazon Warehouse Deals. Это сервис рекламируется как возможность купить качественные подержанные по отличной цене.

Когда контейнеры доставили, они оказались слишком тяжелыми. Казалось, что внутри что-то есть. При вскрытии обертки никаких запахов пара не уловила. Они все же вызвали полицию, и ошеломленные офицеры извлекли из контейнеров большой груз высушенной марихуаны.

Молодые люди опасались, что травку туда поместили неизвестные наркодилеры, поэтому несколько ночей спали не дома, опасаясь, что те придут за товаром. Также они обратились в Amazon, где им ответили, что команда расследует это дело вместе с полицией.
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