Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:07 am | Чикаго 4:07 am | Сан-Франциско 2:07 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЗнаменитому фотографу Терри Ричардсону из-за скандала запретили работать с топовыми журналами
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Знаменитому фотографу Терри Ричардсону из-за скандала запретили работать с топовыми журналами


Знаменитому фотографу Терри Ричардсону из-за скандала запретили работать с топовыми журналами
Фото: AmericaRU.com
Известный фотограф Терри Ричардсон (Terry Richardson), который снимал знаменитостей, после обвинений в сексуальной эксплуатации моделей не сможет работать с крупными журналами, в частности, с Vogue и GQ.

Сообщается, что 52-летний фотограф обвиняется несколькими женщинами в том, что он принуждал их сексу, когда работал с ними. American Vogue официально отказал ему в дальнейшей работе. Такое же решение приняли Condé Nast International, который печатает Vogue, Vanity Fair, GQ и Glamour.

Вице президент компании Джеймс Вуухаус заявил, что Ричардсона больше не будут нанимать, а все его заказанные работы будут заменены другими материалами.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118609
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus