Знаменитому фотографу Терри Ричардсону из-за скандала запретили работать с топовыми журналами

Фото: AmericaRU.com
Сообщается, что 52-летний фотограф обвиняется несколькими женщинами в том, что он принуждал их сексу, когда работал с ними. American Vogue официально отказал ему в дальнейшей работе. Такое же решение приняли Condé Nast International, который печатает Vogue, Vanity Fair, GQ и Glamour.
Вице президент компании Джеймс Вуухаус заявил, что Ричардсона больше не будут нанимать, а все его заказанные работы будут заменены другими материалами.
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