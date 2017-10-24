Знаменитому фотографу Терри Ричардсону из-за скандала запретили работать с топовыми журналами

24 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Известный фотограф Терри Ричардсон (Terry Richardson), который снимал знаменитостей, после обвинений в сексуальной эксплуатации моделей не сможет работать с крупными журналами, в частности, с Vogue и GQ.Сообщается, что 52-летний фотограф обвиняется несколькими женщинами в том, что он принуждал их сексу, когда работал с ними. American Vogue официально отказал ему в дальнейшей работе. Такое же решение приняли Condé Nast International, который печатает Vogue, Vanity Fair, GQ и Glamour.Вице президент компании Джеймс Вуухаус заявил, что Ричардсона больше не будут нанимать, а все его заказанные работы будут заменены другими материалами.