Пять подростков сбросили камни со скалы на шоссе. Теперь их обвиняют в убийстве

24 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Пять подростков обвиняются в непреднамеренном убийстве после того, как они свалили камни со скалы на шоссе I-75.Пятерых мальчиков из Мичигана будут судить как взрослых в связи с гибелью 32-летнего мужчины от камнепада, который они спровоцировали. Им предъявлены обвинения в убийстве второй степени, заговор с целью совершения убийства второй степени и злонамеренное уничтожение имущества. Одному из подростков, Кайлу Энгеру (Kyle Anger), – 17 лет, остальным (Александру Миллеру, Марку Секельски, Микадину Пейну и Тревору Грею) – 15.Они сбросили со скалы около 12 крупных обломком на дорогу, в результате камни поразили несколько машин, включая фургон Кэннета Эндрю Уайта. Обломок, который врезался в его автор, пробил ветровое стекло и убил его. После бросания камней подозреваемые отправились поесть в местный фаст-фуд.Подростки предстанут перед судом в Денеси 24 октября.