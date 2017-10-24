Дельфины тоже имеют болезнь Альцгеймера

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В человеческом мозге болезнь Альцгеймера сопровождается амилоидными бляшками (наслоениями слипшегося белка) и нейрофибриллярными клубками (скрученными белками). Эти признаки были замечены также в мозге некоторых дельфинов, которые погибли в дикой природе, и их тела были вымыты на берег.
«Очень редко можно обнаружить признаки полномасштабной болезни Альцгеймера не у человека», - говорят авторы исследования.
Дельфины являются первыми дикими животными с «однозначными признаками» этого заболевания, исследование, проведенное в августе 2017 года с участием шимпанзе, показало, что приматы также показали похожие данные о характеристиках головного мозга пациентов с болезнью Альцгеймера.
Команда, в которую вошли ученые из Англии, Шотландии и университета Флориды, также заявляет, что изменения в передаче сигналов инсулина могут сыграть определенную роль в запуске болезни Альцгеймера.
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