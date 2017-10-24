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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДельфины тоже имеют болезнь Альцгеймера
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Дельфины тоже имеют болезнь Альцгеймера


Дельфины тоже имеют болезнь Альцгеймера
Фото: AmericaRU.com
Согласно исследованию Оксфордского университета, опубликованному в журнале Alzheimer & Dementia, у дельфинов, известных своим умом, также развивается болезнь Альцгеймера, как и у людей.

В человеческом мозге болезнь Альцгеймера сопровождается амилоидными бляшками (наслоениями слипшегося белка) и нейрофибриллярными клубками (скрученными белками). Эти признаки были замечены также в мозге некоторых дельфинов, которые погибли в дикой природе, и их тела были вымыты на берег.

«Очень редко можно обнаружить признаки полномасштабной болезни Альцгеймера не у человека», - говорят авторы исследования.

Дельфины являются первыми дикими животными с «однозначными признаками» этого заболевания, исследование, проведенное в августе 2017 года с участием шимпанзе, показало, что приматы также показали похожие данные о характеристиках головного мозга пациентов с болезнью Альцгеймера.

Команда, в которую вошли ученые из Англии, Шотландии и университета Флориды, также заявляет, что изменения в передаче сигналов инсулина могут сыграть определенную роль в запуске болезни Альцгеймера.
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