Употребление большего количества орехов может защитить от диабета 2 типа

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Проанализировав уровни линолевой кислоты и ее промежуточного продукта обмена веществ, арахидоновой кислоты, у почти 40 тысяч человек из 10 стран, ученые обнаружили, что люди с самым высоким уровнем линолевой кислоты имели на 35 процентов более низкий риск развития сахарного диабета 2 типа.
По словам ведущего автора эксперимента Джейсона Хью Ву (Jason HY Wu) из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, простые изменения в рационе помогут защитить от диабета 2 типа. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Lancet Diabetes & Endocrinology».
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