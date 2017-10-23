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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУпотребление большего количества орехов может защитить от диабета 2 типа
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Употребление большего количества орехов может защитить от диабета 2 типа


Употребление большего количества орехов может защитить от диабета 2 типа
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что рацион, богатый омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, которые содержатся в соевых и подсолнечных маслах, а также в орехах, может защитить от развития диабета 2 типа.

Проанализировав уровни линолевой кислоты и ее промежуточного продукта обмена веществ, арахидоновой кислоты, у почти 40 тысяч человек из 10 стран, ученые обнаружили, что люди с самым высоким уровнем линолевой кислоты имели на 35 процентов более низкий риск развития сахарного диабета 2 типа.

По словам ведущего автора эксперимента Джейсона Хью Ву (Jason HY Wu) из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, простые изменения в рационе помогут защитить от диабета 2 типа. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Lancet Diabetes & Endocrinology».
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