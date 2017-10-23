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Прием антидепрессантов повышает риск развития диабета у детей


Прием антидепрессантов повышает риск развития диабета у детей
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что дети, которые принимают антидепрессанты, могут иметь повышенный риск развития диабета 2 типа.

В эксперименте принимали участие более 119 тысяч человек в возрасте от 5 до 20 лет. Ученые обнаружили, что риск развития сахарного диабета 2 типа был почти в два раза выше среди тех, кто принимает антидепрессанты или принимал препараты ранее. Специалисты Университета штата Мэриленд отметили увеличение риска при более продолжительном приеме и увеличении дозировки.

Полученные данные указывают на растущую потребность в более тщательном мониторинге препаратов, в том числе во взвешивании рисков и пользы для детей. Чтобы изучить взаимосвязь между антидепрессантами и диабетом, авторы сравнивали случаи диабета среди тех, кто принимает антидепрессанты в течение более 90 дней, и тех, кто принимал препараты ранее. Наиболее распространенным диагнозом были депрессивные расстройства. На втором месте синдром дефицита внимания и гиперактивности, а на третьем - тревожные расстройства.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Pediatrics».

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