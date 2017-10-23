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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеРегулярные прогулки связаны с уменьшением риска смерти
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Регулярные прогулки связаны с уменьшением риска смерти


Регулярные прогулки связаны с уменьшением риска смерти
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что регулярные пешие прогулки, даже если они недолгие и ниже минимально рекомендуемых уровней физической активности, связаны с более низкой смертностью от всех причин по сравнению с отсутствием движения.

«Многие люди считают сложным поменять привычный образ жизни. Они думают, что польза будет тогда, когда они начнут бегать или заниматься спортом в интенсивном темпе. Однако самая обычная прогулка уже может принести пользу для здоровья», - говорит ведущий автор эксперимента Альпа Патель (Alpa Patel) из Американского общества онкологов. Ходьба является «простым, бесплатным и не требующий какого-либо обучения способом статье более здоровым. Кроме того, ученые отметили, что это «идеальная деятельность для большинства американцев, особенно для пожилых».

Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Preventive Medicine».
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