Регулярные прогулки связаны с уменьшением риска смерти

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«Многие люди считают сложным поменять привычный образ жизни. Они думают, что польза будет тогда, когда они начнут бегать или заниматься спортом в интенсивном темпе. Однако самая обычная прогулка уже может принести пользу для здоровья», - говорит ведущий автор эксперимента Альпа Патель (Alpa Patel) из Американского общества онкологов. Ходьба является «простым, бесплатным и не требующий какого-либо обучения способом статье более здоровым. Кроме того, ученые отметили, что это «идеальная деятельность для большинства американцев, особенно для пожилых».
Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Preventive Medicine».
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