Дональд Трамп заявил, что беседовал с вдовой уважительно

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В твите Трап написал: «У меня был вполне уважительный разговор с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона (La David Johnson), и я с самого начала произнес его имя без всяких колебаний».
Ла Дэвид Джонсон был одним из четырех американских солдат, которые были убиты в Нигере 4 октября после нападения из засады боевиков ИГИЛ, сообщает «Associated Press».
Конгрессвумен Фредерика Уилсон (Frederica Wilson), которая находилась во время разговора рядом с вдовой, подтвердила слова Миешии Джонсон (Myeshia Johnson), так как разговор шел по громкой связи.
«Это заставило меня еще больше рыдать, я была вне себя от тона его голоса, и как он не смог вспомнить имя моего мужа. Потом он сказал, что у него на руках отчеты, и только тогда он вспомнил, как звали Дэвида», - сказала Миешия.
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