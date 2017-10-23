Дональд Трамп заявил, что беседовал с вдовой уважительно

23 октября 2017 года, 19:19

Фото: AmericaRU.com

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В понедельник президент Дональд Трамп заявил, что «очень уважительно» беседовал по телефону с женой недавно погибшего американского солдата. Скорбящая вдова пожаловалась, что Трамп в телефонном разговоре запнулся, пытаясь вспомнить имя ее мужа, а потом сказал: «Он знал, на что подписался».В твите Трап написал: «У меня был вполне уважительный разговор с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона (La David Johnson), и я с самого начала произнес его имя без всяких колебаний».Ла Дэвид Джонсон был одним из четырех американских солдат, которые были убиты в Нигере 4 октября после нападения из засады боевиков ИГИЛ, сообщает «Associated Press».Конгрессвумен Фредерика Уилсон (Frederica Wilson), которая находилась во время разговора рядом с вдовой, подтвердила слова Миешии Джонсон (Myeshia Johnson), так как разговор шел по громкой связи.«Это заставило меня еще больше рыдать, я была вне себя от тона его голоса, и как он не смог вспомнить имя моего мужа. Потом он сказал, что у него на руках отчеты, и только тогда он вспомнил, как звали Дэвида», - сказала Миешия.