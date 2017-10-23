Британский ученый считает, что человек не вредит разнообразию видов в природе

Фото: AmericaRU.com
Опубликованные за последнее время научные издания скрупулезно задокументировали исчезнувшие виды. Ученые развивают идею, что планета вступает в новый период антропогенного массового вымирания, шестого по счету. Элизабет Колберт (Elizabeth Kolbert), автор книги «Шестое вымирание», сказала: «Идея о том, что мы уничтожим большинство других видов на Земле, включая наших ближайших родичей (человечество в процессе истребление больших человекообразных обезьян) – ужасное наследие».
Однако профессор биологии Крис Томас (Chris Thomas) из Йоркского университета в Великобритании, считает несколько иначе. Конечно, он не отрицает, что мы находимся в эпоху «шестого массового вымирания», однако в своей книге «Наследие Земли: процветание природы в эпоху вымирания», профессор утверждает, что «гибель и уныние» является нормальным ходом истории. По его мнению, параллельно экологическому ущербу, люди вызывают еще больший расцвет жизни.
«Мы создали совершенно новых существ, сотни пород домашних кошек и собак. Вольно или невольно мы повлияли на всевозможные организмы – бактерии, насекомые, грызуны, крупный рогатый скот, сельскохозяйственные культуры, садовые растение и даже сорняки, - считает профессор Томас. – Мы создали новые экологические ниши в городах и пригородах, простимулировав создание диких гибридов.
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