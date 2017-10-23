Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:06 pm | Чикаго 1:06 pm | Сан-Франциско 11:06 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЗвездный путь продлят до второго сезона
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

«Звездный путь» продлят до второго сезона


Звездный путь продлят до второго сезона
Фото: AmericaRU.com
Одна из самых популярных франшиз последних десятилетий, продолжение которой было запущенно в конце сентября телевещательной службой CBS Television Network, набрала огромное количество подписчиков. Видеосервис CBS All Access анонсировал выход второго сезона «Star Trek: Discovery».

«Всего за шесть эпизодов «Star Trek: Discovery» вызвал небывалый рост подписчиков, признание критиков и огромный интерес поклонников со всего мира, - сказал Марк ДеБеайз (Marc DeBevoise), президент и главный директор CBS Interactive. – В создании сериала собралась замечательная творческая команда и актеры, которые продемонстрировали, что достойны быть продолжателями наследия «Звездного пути». Мы очень гордимся достигнутыми результатами и в восторге от того, что фанаты ждут второго сезона».

Выпущено уже шесть серий сериала, которые транслируются на CBS All Access. Новые серии появляются каждый вечер воскресенья. Первый сезон, как и было обещано, поделили на две «главы», первая из которых завершится в конце этого года, а вторая выйдет в начале 2018 года.

«Star Trek: Discovery» посвящён объединению Клингонской Империи, а также ее войне с Федерацией в 2256 году.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118593
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus