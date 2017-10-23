«Звездный путь» продлят до второго сезона

23 октября 2017 года, 18:03

Фото: AmericaRU.com

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Одна из самых популярных франшиз последних десятилетий, продолжение которой было запущенно в конце сентября телевещательной службой CBS Television Network, набрала огромное количество подписчиков. Видеосервис CBS All Access анонсировал выход второго сезона «Star Trek: Discovery».«Всего за шесть эпизодов «Star Trek: Discovery» вызвал небывалый рост подписчиков, признание критиков и огромный интерес поклонников со всего мира, - сказал Марк ДеБеайз (Marc DeBevoise), президент и главный директор CBS Interactive. – В создании сериала собралась замечательная творческая команда и актеры, которые продемонстрировали, что достойны быть продолжателями наследия «Звездного пути». Мы очень гордимся достигнутыми результатами и в восторге от того, что фанаты ждут второго сезона».Выпущено уже шесть серий сериала, которые транслируются на CBS All Access. Новые серии появляются каждый вечер воскресенья. Первый сезон, как и было обещано, поделили на две «главы», первая из которых завершится в конце этого года, а вторая выйдет в начале 2018 года.«Star Trek: Discovery» посвящён объединению Клингонской Империи, а также ее войне с Федерацией в 2256 году.