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Тиллерсон неожиданно посетил Афганистан


Тиллерсон неожиданно посетил Афганистан
Фото: AmericaRU.com
В понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) совершил незапланированный визит в Афганистан, чтобы пообещать поддержку со стороны США после талибских терактов, в ходе которых погибло 200 человек.

По словам официальных лиц обеих стран, Тиллерсон во время своего визита встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани (Ashraf Ghani), чтобы подтвердить стремление США к оказанию помощи Афганистану в войне с талибами.

«Я думаю, что очень важно приехать сюда, в Афганистан, в рамках недавно объявленной стратегии, которую выдвинул президент Трамп», - сказал Тиллерсон при встрече с Гани, имея в виду отправку в Афганистан дополнительного контингента из 4 тысяч военнослужащих США. Это увеличит присутствие американских войск до 13500 человек.

Ожидается, что данный визит Тиллерсона задаст тон будущей встрече с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси (Shahid Khaqan Abbasi), которая назначена на вторник. В этом году президент Трамп грозил Пакистану санкциями за предоставление «безопасных убежищ» террористам около афганской границы. Впрочем, пакистанские власти отрицают всякие связи с террористами.
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