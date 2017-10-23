Тиллерсон неожиданно посетил Афганистан

23 октября 2017 года, 17:45

Фото: AmericaRU.com

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В понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) совершил незапланированный визит в Афганистан, чтобы пообещать поддержку со стороны США после талибских терактов, в ходе которых погибло 200 человек.По словам официальных лиц обеих стран, Тиллерсон во время своего визита встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани (Ashraf Ghani), чтобы подтвердить стремление США к оказанию помощи Афганистану в войне с талибами.«Я думаю, что очень важно приехать сюда, в Афганистан, в рамках недавно объявленной стратегии, которую выдвинул президент Трамп», - сказал Тиллерсон при встрече с Гани, имея в виду отправку в Афганистан дополнительного контингента из 4 тысяч военнослужащих США. Это увеличит присутствие американских войск до 13500 человек.Ожидается, что данный визит Тиллерсона задаст тон будущей встрече с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси (Shahid Khaqan Abbasi), которая назначена на вторник. В этом году президент Трамп грозил Пакистану санкциями за предоставление «безопасных убежищ» террористам около афганской границы. Впрочем, пакистанские власти отрицают всякие связи с террористами.