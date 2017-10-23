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Главная страница → Раздел: ПолитикаМиллиардер Марк Кьюбан планирует стать президентом США
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Миллиардер Марк Кьюбан планирует стать президентом США


Миллиардер Марк Кьюбан планирует стать президентом США
Фото: AmericaRU.com
Марк Кьюбан (Mark Cuban) стал «серьезно рассматривать» намерение поучаствовать в выборах в 2020 году и готов стать соперником Дональду Трампу по кандидатуре в партию республиканцев.

В интервью для «Fox News», которое транслировалось в воскресенье, миллиардер-инвестор, Кьюбан заявил, что политически он является «отчаянно независимым». Однако на вопрос какую партию он выберет, ответил – «вероятно, республиканец».

«Почему?» - спросил ведущий Харви Левин (Harvey Levin). «Я очень консервативен в финансовом отношении», - ответил Кьюбан, добавив, что все-таки не на сто процентов уверен в участии в выборах.

На просьбу ведущего оценить вероятность участия по шкале от одного до десяти, Кьюбан сказал, что близок к «4». Однако Левин считает, что вероятность эта выше.

«Я считаю, что шанс очень велик в баллотировании Марка Кьюбана на пост президента Соединенных Штатов», - сказал Левин.
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