Миллиардер Марк Кьюбан планирует стать президентом США

23 октября 2017 года, 17:03

Фото: AmericaRU.com

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Марк Кьюбан (Mark Cuban) стал «серьезно рассматривать» намерение поучаствовать в выборах в 2020 году и готов стать соперником Дональду Трампу по кандидатуре в партию республиканцев.В интервью для «Fox News», которое транслировалось в воскресенье, миллиардер-инвестор, Кьюбан заявил, что политически он является «отчаянно независимым». Однако на вопрос какую партию он выберет, ответил – «вероятно, республиканец».«Почему?» - спросил ведущий Харви Левин (Harvey Levin). «Я очень консервативен в финансовом отношении», - ответил Кьюбан, добавив, что все-таки не на сто процентов уверен в участии в выборах.На просьбу ведущего оценить вероятность участия по шкале от одного до десяти, Кьюбан сказал, что близок к «4». Однако Левин считает, что вероятность эта выше.«Я считаю, что шанс очень велик в баллотировании Марка Кьюбана на пост президента Соединенных Штатов», - сказал Левин.