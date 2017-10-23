Российский генерал сравнил разбомбленную Ракку с Дрезденом 1945 года

23 октября 2017 года, 16:25

Фото: AmericaRU.com

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Представитель Минобороны России заявил, что разрушения, нанесенные сирийскому городу Ракка коалицией под командованием США, схожи с бомбардировкой союзниками Дрездена в 1945 году. Также представитель добавил, что коалиция подозрительно спешит вкладывать деньги в восстановление разбомбленного города.Ракка, которая служила оплотом для террористической группировки ИГИЛ с 2014 года, в начале прошлой неделе была захвачена сирийскими демократическими силами под руководством США. По предварительным оценкам, около 80 процентов жилых зданий непригодны для проживания после военных действий, которые сопровождались масштабной бомбардировкой аэродромов и артиллерийским обстрелом.«Ракка по-прежнему пылает после бомбардировок международной коалиции, а высокопоставленные официальные лица в Вашингтоне, Париже и Берлине уже обещают выделить десятки миллионов долларов и евро на восстановление города», - заявил в понедельник представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков (Igor Konashenkov).По его словам, до этого США не спешили оказывать помощь пострадавшим населенным пунктам, что может означать, что «Вашингтон желает замести следы своей варварской бомбардировки».