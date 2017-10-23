Электронные сигареты вредят легким так же, как и обычные

23 октября 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что курение электронных сигарет так же вызывает воспалительные заболевания легких, как и курение обычных. Вейп может быть не столь же вредным, как курение обычных сигарет, но способен инициировать уникальные иммунные реакции в легких, вызывая смертельные воспалительные заболевания.Иммунные ответы - это биологические реакции клеток и жидкостей на внешнее вещество, которое организм не признает своим. Такие иммунные реакции играют роль в заболеваниях легких, спровоцированных курением. В исследовании, опубликованном в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, были рассмотрены возможные биомаркеры вреда в легких от электронных сигарет. Результат – это вредно, как и курение обычных.Исследователи из университета Северной Каролины (сравнили образцы мокроты 15 потребителей электронных сигарет, 14 курильщиков и 15 некурящих. Они обнаружили, что потребители электронных сигарет однозначно демонстрируют значительное увеличение содержания нейтрофильных гранулоцитов и нейтрофилов-внеклеточных ловушек - связанных белков в их дыхательных путях. Они могут быть признаками начала хронической обструктивной болезни легких и кистозный фиброз, говорят исследователи.