Сиамских близнецов из Северной Каролины, соединенных головами, смогли разделить

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Как и любые новые родители, Хизер и Райли Делани рады видеть, что их дети успешно развиваются. Тем более, что после первых 15 месяцев жизни их успешно разделили – близнецы были соединены макушками. После операции Эбби, которая потеряла часть жизненно важного кровеносного сосуда, который она когда-то делила с сестрой. Но врачи дают хороший прогноз при должной реабилиации.
«У младенцев есть пластичность мозга, а это значит, что их мозг может многое преодолеть. У врачей много надежды на девочек. Но мы не узнаем о проблемах развития, пока им не будет по 3 года», - говорит Хизер Делани, мать близнецов.
Вся семья отпразднует День благодарения дома в Северной Каролине. Там близнецы возобновят интенсивную реабилитационную терапию.
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