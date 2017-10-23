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Русские первыми попробовали секс в космосе


Русские первыми попробовали секс в космосе
Фото: AmericaRU.com
Русские космонавты первыми попытались заняться сексом в космосе. И хотя секса в СССР не было, именно это делали русские покорители космоса на орбите. Об этом рассказал бывший немецкий астронавт Ульрих Вальтер (Ulrich Walter), в настоящее время преподаватель Мюнхенского технического университета.

Первый половой акт человека за пределами Земли был сделан российскими космонавтами, заявил Ульрих Уолтер. По его словам, NASA также собиралось провести подобный эксперимент, но эта инициатива не была поддержана.

По словам Вальтера, в 1982 году советский космонавт Светлана Савицкая вступила в половые отношения с одним из своих коллег на станции «Салют-7». Эти данные Вальтер узнал от доктора космического подразделения из России.
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