Русские первыми попробовали секс в космосе

Фото: AmericaRU.com
Первый половой акт человека за пределами Земли был сделан российскими космонавтами, заявил Ульрих Уолтер. По его словам, NASA также собиралось провести подобный эксперимент, но эта инициатива не была поддержана.
По словам Вальтера, в 1982 году советский космонавт Светлана Савицкая вступила в половые отношения с одним из своих коллег на станции «Салют-7». Эти данные Вальтер узнал от доктора космического подразделения из России.
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