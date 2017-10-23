Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:04 am | Чикаго 4:04 am | Сан-Франциско 2:04 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессКонец полета. Кладбище космических кораблей на дне океана
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Конец полета. Кладбище космических кораблей на дне океана


Конец полета. Кладбище космических кораблей на дне океана
Фото: AmericaRU.com
Сотни вышедших из строя спутников, вращающихся вокруг Земли, космический мусор и просто обломки - настоящая проблема. Спутники, которые больше не работают, могут быть «опасными» для других космических аппаратов на орбите. Ученые опасаются, что незначительное столкновение может вызвать цепную реакцию аварий.

Есть места на Земле и в космосе, где космический корабль остается после того, как заканчивается его миссия – а значит, топливо. Решение было решено в соглашении между космическими агентствами в 1993 году. Межведомственный координационный комитет по космическому мусору определил, что для предотвращения аварий космические аппараты будут утилизированы либо через падение на Землю, либо путем их удаления в область в космосе 36 049 км от Земли, согласно информации NASA .

Малые спутники, которые ближе к Земле, используют свой последний бит топлива, чтобы выпасть из орбиты и сгореть в атмосфере. Но для более крупных спутников или космических станций, которые могут не полностью гореть в атмосфере Земли, необходимо место падения. Эти объекты направляются наземными операторами «кладбище космических аппаратов», в Тихом океане между Австралией, Новой Зеландией и Южной Америкой. Это один из самых далеких мест от суши, нет рыболовецких судов – таким образом, никто не пострадает.

Область, где остаются космические корабли, известна как «Южно-тихоокеанский необитаемый район», здесь покоится уже свыше 2 тысяч космических объектов. Здесь же нашла свой конец 134-тонная станция «Мир». Международная космическая станция, вероятно, будет частью обломков этого места.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118579
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus