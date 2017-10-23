Конец полета. Кладбище космических кораблей на дне океана

23 октября 2017 года, 13:16

Фото: AmericaRU.com

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Сотни вышедших из строя спутников, вращающихся вокруг Земли, космический мусор и просто обломки - настоящая проблема. Спутники, которые больше не работают, могут быть «опасными» для других космических аппаратов на орбите. Ученые опасаются, что незначительное столкновение может вызвать цепную реакцию аварий.Есть места на Земле и в космосе, где космический корабль остается после того, как заканчивается его миссия – а значит, топливо. Решение было решено в соглашении между космическими агентствами в 1993 году. Межведомственный координационный комитет по космическому мусору определил, что для предотвращения аварий космические аппараты будут утилизированы либо через падение на Землю, либо путем их удаления в область в космосе 36 049 км от Земли, согласно информации NASA .Малые спутники, которые ближе к Земле, используют свой последний бит топлива, чтобы выпасть из орбиты и сгореть в атмосфере. Но для более крупных спутников или космических станций, которые могут не полностью гореть в атмосфере Земли, необходимо место падения. Эти объекты направляются наземными операторами «кладбище космических аппаратов», в Тихом океане между Австралией, Новой Зеландией и Южной Америкой. Это один из самых далеких мест от суши, нет рыболовецких судов – таким образом, никто не пострадает.Область, где остаются космические корабли, известна как «Южно-тихоокеанский необитаемый район», здесь покоится уже свыше 2 тысяч космических объектов. Здесь же нашла свой конец 134-тонная станция «Мир». Международная космическая станция, вероятно, будет частью обломков этого места.