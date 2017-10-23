Tesla построит завод в Китае

23 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Илон Маск (Elon Musk), главный исполнительный директор Tesla, намеревается построить завод по созданию электромобилей в Китае.Тесла договорилась с правительством в Шанхае о создании производственного объекта в зоне свободной торговли города, что потенциально дает автопроизводителю уникальное преимущество на крупнейшем в мире рынке электромобилей.Детали сделки, по информации Wall Street Journal, все еще уточняются. Это будет первый в своем роде проект для иностранных производителей автомобилей в Китае. Это также поможет сильно сократить затраты на доставку и продажу электромашин Tesla в КНР.Tesla продает в Китае машин на 1 миллиард долларов. Tencent Holdings, китайский технологический гигант, готов вложиться с проект с американским брендом.