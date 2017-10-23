В США и Канаде проводят один из самых массовых отзывов овощей из-за заражения листерией

23 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Общенациональный отзыв овощей проводится в США и Канаде из-за потенциально смертельного заражения листерией. Это один из самых массовых отзывов овощей на континенте.В частности, отзываются десятки продуктов Mann Packing of Salinas из Калифорнии. Листерия, которая может находиться в них, может быть фатальной инфекцией для маленьких детей, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Здоровые люди могут страдать только кратковременными симптомами, такими как высокая температура, сильная головная боль, жесткость, тошнота, боль в животе и диарея. Также листерия опасна для беременных – она может стать причиной выкидыша.Речь идет о минимально обработанных продуктах из овощей, поэтому они могут быть инфицированы. Только в одном экземпляре во время случайного отбора была найдена листерий, но компания решила отозвать всю партию.Отозванные продукты продаются под следующими торговыми марками: Mann, Mann`s, Walmart, Trader Joe`s, Cross Valley Farm, Sysco Natural, Little Salad Bar, HEB и Archer Farms.Отозванные продукты продаются по всей территории Соединенных Штатов и Канады.